Общество
Российская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
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Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ 20:03
Политика
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Происшествия
Восемь человек задержаны в Забайкалье за незаконную вырубку леса
Полиция задержала восемь человек за незаконную вырубку леса в Забайкальском крае, ущерб оценивается в 10 млн рублей.
Известия 05:40
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 13:40
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим в серии
Как сообщает портал Cinema Blend, бюджет картины составил $250 млн, что на $5 млн больше стоимости самой дорогой ленты бондианы — «Спектра».
Известия 21:45
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Наука
Найдены останки предка человека, которому 11 млн лет: он только учился прямо ходить
Далекий предок имеет костную структуру, свидетельствующую о том, что он только начинал ходить прямо.
Экология Регионов 05:15
Политика
Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
РИА Новости 14:53
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ 00:32
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
РИА Новости 14:48
Происшествия
В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке
Российская газета 19:47
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
Подопечные Валерия Брагина проиграли сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 1:4. Матч прошел в Китченере (Канада).
Матч ТВ 21:59
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.
SM News 00:53
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 10:45
Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда 14:47
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия вчера в 08:43
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Здоровье
Медики назвали продукты, которые нельзя разогревать
Мясо не стоит повторно разогревать. Разогрев разрушает легкоусвояемые белки, делая пищу тяжелой для переваривания.
Стерлеград 05 ноября в 06:30
Наука
Юбилей Nature
Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.
N+1 11:02