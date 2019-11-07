Общество
Российская газетаЗвезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам. Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия
12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Кавказский узел вчера в 22:19
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН вчера в 02:04
Общество
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru вчера в 20:20
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Происшествия
В Элисте один человек погиб при хлопке газа в пятиэтажке
РИА Новости вчера в 22:50
Армия и оружие
Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов отмечает 95-летие
РИА ОмскИнформ вчера в 23:21
Происшествия
Передавший штурвал самолета девушке пилот «ИрАэро» отстранен
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Футбол
Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время
Metaratings вчера в 01:54
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья 01:07
Армия и оружие
Глава ЛНР назвал невозможным отвод сил при вводе нацгвардии в Золотое
Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на высказывание временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что в зону разведения войск в районе Золотого Киев может ввести сотрудников полиции и нацгвардии.
REGNUM 02:19
Транспорт
Штрафы переводят на иностранный язык
Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости вчера в 16:30
Армия и оружие
БПК «Маршал Шапошников» и АПЛ «Иркутск» оснастят ракетами «Циркон»
Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная субмарина «Иркутск», в перспективе оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Силовой блок 02:28
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
РИА Новости вчера в 17:08
Кино
Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС
Sibnet Новости вчера в 22:24
Происшествия
МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова.
Ведомости вчера в 17:43
Авто
Появились шпионские фото нового Kia Sorento
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили 06 ноября в 22:30
Фигурное катание
В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию
Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
Первый канал вчера в 23:06