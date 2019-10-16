Футбол

ЧемпионатЧемпионатАгуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Агуэро попал в ДТП

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«Какое прекрасное утро». Агуэро высказался об аварии. ФОТО

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Агуэро попал в аварию. Range Rover звезды «Манчестер Сити» получил серьезные повреждения

Sport24.ru09:30
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