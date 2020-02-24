Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruЗвезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе

Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. По его словам, красивая история любви должна оставаться красивой, а для этого нужно ее вовремя остановить.
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