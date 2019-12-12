Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:39

Подробнее о событии

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Коммерсантъвчера в 17:39

Верфь «Звезда» получит 22 млрд руб. субсидий на строительство газовозов

РБКвчера в 21:17

Судоверфь «Звезда» получит 22 миллиарда рублей из бюджета на строительство газовозов. Но деньги могут забрать обратно

Фонтанка.Рувчера в 23:26

Судоверфь «Звезда» получит 22 млрд рублей субсидий на строительство танкеров

Интерфакс02:12

Медведев даст миллиарды крупнейшему предприятию Приморья

Deita.ruвчера в 22:15

ССК «Звезда» получит 22 млрд руб. субсидий на строительство танкеров - газета

Интерфакс - Россия01:58

«Ъ»:«Звезде» прописали курс обучения строительству газовозов

Будущее России. Национальные проекты02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
РБК 05:53
Общество

Какие города названы самыми комфортными для жизни в России

Названы самые комфортные и доступные для покупки жилья города России. Рейтинг составил институт территориального развития «Урбаника».
Пятый канал 10 декабря в 22:31
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Происшествия

Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки

REGNUM 02:56
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Гаджеты

В Intel пообещали 1,4-нм процессоры к 2029 году

На одной из презентаций высокопоставленные сотрудники Intel заявили, что у них в планах значится переход к 1,4-нм техпроцессу уже в 2029 году.
Faktom вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Футбол

«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу Европы

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Хетафе» — «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 06:00
Футбол

Черчесов прокомментировал конфликт болельщиков с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался на счёт ситуации с оскорблениями болельщиками нападающего петербургского «Зенита» и национальной команды Артёма Дзюбы.
News.ru 06:01
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Экономика

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
RT на русском 05:20
Авто

Skoda показала в России новый Skoda Rapid

Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Новые автомобили вчера в 09:30
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
РБК 09 декабря в 08:08
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Политика

Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии

Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в истории Финляндии.
ГЛАС.RU 10 декабря в 08:01
Общество

Россиян предупредили о нашествии «супертараканов»

В помещении развелись тараканы, клопы и мыши.
Lenta.ru 05:22
Общество

В Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
Биатлон

Драчев поддержал идею проведения альтернативных Олимпийских игр

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает хорошей идею проведения альтернативных Олимпийских игр.
ProstoProSport 05:35
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Космос

Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю

XXII век вчера в 06:28
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное