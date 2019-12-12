Экономика
Коммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
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с чего всё началось
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.Коммерсантъвчера в 17:39
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ССК «Звезда» получит 22 млрд руб. субсидий на строительство танкеров - газета
Интерфакс - Россия01:58
«Ъ»:«Звезде» прописали курс обучения строительству газовозов
Будущее России. Национальные проекты02:11
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