Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
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«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
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«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

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