Экономика
Коммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Наука
Лед в Гренландии тает в семь раз быстрее, чем 30 лет назад
Общество
Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Армия и оружие
Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету
Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н
Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
Футбол
Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото
После игры на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Здоровье
Эти три продукта помогут снизить давление
Людям, которые страдают от повышенного давления, врачи советуют есть несколько простых продуктов.
Здоровье
GSK поставит в РФ 30 тыс. упаковок препарата «Фортум»
Достигнута договоренность о том, что для обеспечения потребностей больных муковисцидозом в рамках гуманитарной поставки будет завезено 30 тыс. упаковок препарата.
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
Армия и оружие
Внештатные инструкторы начнут поднимать боевой дух российских солдат
Официальное название новой должности – внештатный инструктор по военно-политической работе, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф
После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Общество
Российские мегаполисы атакуют «супертараканы»
Особенно остро проблема тараканов стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины.
Гаджеты
Представлен супербюджетный смартфон Nokia C1 на Android 9 Go
Происшествия
В России телевизор убил двухлетнего ребенка
В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Политика
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Футбол
«Краснодар» завершит групповой этап Лиги Европы матчем с «Хетафе»
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».
Футбол
Финт Таарабта против Ерохина признан моментом дня в Лиге чемпионов
По итогам матчей первого игрового дня 6-тура Лиги чемпионов, УЕФА выбрал лучший момент.