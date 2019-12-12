Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
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«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

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Верфь «Звезда» получит 22 млрд руб. субсидий на строительство газовозов

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Konkurent.ruвчера в 21:31

Дальневосточная судоверфь получит из бюджета на строительство газовозов 22 миллиарда рублей

МонаВиста00:45
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В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
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После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
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По итогам матчей первого игрового дня 6-тура Лиги чемпионов, УЕФА выбрал лучший момент.
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