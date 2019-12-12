Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
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«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

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