Экономика
Коммерсантъ«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
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Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Здоровье
Эти три продукта помогут снизить давление
Людям, которые страдают от повышенного давления, врачи советуют есть несколько простых продуктов.
Политика
Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье
Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Общество
Россияне считают, что для новогодних праздников достаточно трех дней
Продолжительность нынешних новогодних каникул устраивает 33,5% респондентов. Восьми выходных дней недостаточно для четверти россиян.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Политика
Парламент Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договор аренды Байконура с РФ
Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур между правительствами республики и РФ от 10 декабря 1994 года.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Наука
Статью о связи вакцины против ВПЧ со снижением рождаемости отозвали из журнала
Из журнала Journal of Toxicology and Environmental Health отозвали статью, автор которой обнаружила связь между распространением вакцины против ВПЧ в США и снижением рождаемости.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Наука
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Жена Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита» в ее адрес
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала о проклятиях болельщиков сине-бело-голубых в ответ на желание пары усыновить темнокожего ребенка.
Музыка
Дима Билан отказался от выступления на шоу звезд Евровидения
Российский певец Дима Билан отказался выступать на шоу звезд песенного конкурса Евровидение, которое состоится 15 декабря в Амстердаме, сообщило издание Oikotimes со ссылкой на организаторов мероприятия.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.