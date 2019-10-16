Актрису поймали, когда она пыталась похитить около 50 тысяч рублей. Юрасова призналась в содеянном, ей грозит уголовная ответственность. Ольга Юрасова получила известность благодаря роли жены прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", которого сыграл Алексей Маклаков.

с чего всё началось

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