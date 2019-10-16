Общество
Lenta.ruЗвезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 16 октября.
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с чего всё началось
Актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным на краже в одном из столичных фитнес-центров. По информации РЕН ТВ, она привлекла внимание администрации клуба еще в июне, когда клиенты стали жаловаться на пропажи из шкафчиков.РЕН ТВ04:49
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Lenta.ru 05:38
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Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Общество
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
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Зинедин Зидан очень хочет видеть в «Реале» своего соотечественника Н’Голо Канте.
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В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
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Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
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Создание обхода Тольятти включили в маршрут Европа – Западный Китай
Трасса в обход Тольятти с мостом через реку Волгу станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.
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Общество
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СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
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Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейрас» сделал ей предложение в туалете.
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Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
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Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, с 1 января грядущего года в России вступят в силу новые изменения законодательства, которые предусматривают запрет на перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров.
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Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
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Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
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В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
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