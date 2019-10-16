Общество

Lenta.ruLenta.ruЗвезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 16 октября.
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с чего всё началось

«Жену прапорщика Шматко» поймали на краже в московском фитнес-центре

Актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным на краже в одном из столичных фитнес-центров. По информации РЕН ТВ, она привлекла внимание администрации клуба еще в июне, когда клиенты стали жаловаться на пропажи из шкафчиков.
РЕН ТВ04:49

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СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Солдаты» при краже в Москве

РБК07:15

СМИ: Актриса из сериала «Солдаты» попалась на воровстве в фитнес-центре

Московский Комсомолец05:20

СМИ: Актрису из сериала «Солдаты» поймали на воровстве

Вечерняя Москва05:50

СМИ: актрису из сериала «Солдаты» поймали на краже в фитнес-центре

РИА Новости05:36

Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре

Известия05:23

Известную по сериалу «Солдаты» актрису поймали на краже в столичном фитнес‑центре

РИАМО05:22

Против попавшейся на краже «жены прапорщика Шматко» возбудили дело

РЕН ТВ07:53
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