Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. В суде не уточняют подробностей заявленного иска. Первым внимание на иск обратило «МБХ медиа».
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Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Коммерсантъ11:14

Зять Мишустина подал в суд на Навального

РБК11:06

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному

Znak.com08:49

Зять премьера Мишустина подал в суд на Навального

Фонтанка.Ру09:57

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Эхо Москвы10:30

Зять Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Дождь09:10

Зять Мишустина подал в суд на Навального

URA.Ru10:27
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Экономика

В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

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«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Чиновников соцзащиты в Воронеже подозревают в мошенничестве на 11 млн

Бюджету Воронежской области причинен ущерб в особо крупном размере – более 11 миллионов рублей.
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Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек

Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек.
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Круизы на судне «Князь Владимир» возобновят 19 июля

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NVIDIA объявила о возможном повышении цен на видеокарты

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
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Московского школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ

Во время экзамена по русскому языку в школе № 875 в Тропарево-Никулино ученика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) попросили снять слуховой аппарат.
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Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
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ГИТИС усилил охрану из-за случаев неадекватного поведения абитуриентов

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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
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Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»

Поединок 27-го тура российского первенства между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".
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Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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