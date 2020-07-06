Общество
КоммерсантъЗять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. В суде не уточняют подробностей заявленного иска. Первым внимание на иск обратило «МБХ медиа».
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Экономика
В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Футбол
Дзюба назвал матч с «Краснодаром» самым тяжелым в карьере
РИА Новости 11:16
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Политика
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news 08:45
Происшествия
Чиновников соцзащиты в Воронеже подозревают в мошенничестве на 11 млн
Бюджету Воронежской области причинен ущерб в особо крупном размере – более 11 миллионов рублей.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:01
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
Происшествия
Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек
Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек.
Национальная служба новостей 05:40
Общество
Круизы на судне «Князь Владимир» возобновят 19 июля
Российская газета 05:31
Гаджеты
NVIDIA объявила о возможном повышении цен на видеокарты
В сети появилась крайне грустная для любителей компьютерной техники информация - NVIDIA, в рамках рассылки своим партнерам-изготовителям 3D-карт, объявила о скором возможном повышении цен на видеокарты.
Ferra 10:51
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс просит внуков у 26-летнего сына
Вчера, 5 июля, старший сын известной актрисы Эвелины Бледанс отметил день рождения.
Летидор 03:08
Общество
Московского школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ
Во время экзамена по русскому языку в школе № 875 в Тропарево-Никулино ученика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) попросили снять слуховой аппарат.
Известия 10:17
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
Общество
ГИТИС усилил охрану из-за случаев неадекватного поведения абитуриентов
ГИТИС усилил меры безопасности на вступительных испытаниях из-за участившихся случаев неадекватного поведения абитуриентов, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский.
РИА Новости 11:41
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Футбол
Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
Поединок 27-го тура российского первенства между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".
Vprognoze.ru 11:55
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ
Ливерпуль, Великобритания, 6 июля 2020, 18:43 — REGNUM Руководство «Ливерпуля» продлило контракт с 17-летним английский полузащитником Харви Эллиоттом.
REGNUM 11:43
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20