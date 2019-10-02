Футбол
Петербургский дневникЗырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»
Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
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Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия 30 сентября в 09:17
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия 01 октября в 23:15
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.
Ведомости вчера в 19:19
Происшествия
Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов
В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.
Коммерсантъ вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА Новости вчера в 07:30
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика
Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года
Цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. Об этом сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ вчера в 13:55
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Технологии
«МегаФон» разрешил платить за игры со счета
Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
TelecomDaily вчера в 05:33
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:31
Единоборства
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Происшествия
В Бурятии из желудка девушки извлекли двухкилограммовый ком волос
Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.
Новый День вчера в 08:03
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Гаджеты
В России начались продажи кнопочной «раскладушки» Nokia с WhatsApp
Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 Flip появился в продаже на рынке России. Устройство обладает обширным функционалом и поддерживает 4G.
Политическая Экспертиза вчера в 19:34
Происшествия
Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета
МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM вчера в 22:27
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru вчера в 03:45
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ
Pravda.Ru вчера в 17:22
Политика
Депутат предложил ввести новую льготную категорию
В России предложили ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки", сообщает RT со ссылкой на текст обращения зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова в адрес главы Минтруда Максима Топилина.
РИА Новости вчера в 23:33
Космос
Внегалактическое нейтрино объяснили столкновениями в джете блазара
Астрофизики выявили особенности в структуре джета блазара TXS 0506+056 — единственного отождествленного внегалактического источника нейтрино.
N+1 вчера в 08:29
Политика
МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе
Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.
iReactor вчера в 22:58