Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникЗырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»

Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
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Разгромное поражение молодёжки «Зенита» в матче с «Бенфикой»

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Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»

Петербургский дневниквчера в 11:27

Константин Зырянов: «За Николая Рыбикова можно порадоваться»

Радио Зенитвчера в 10:50
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Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов

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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

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Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
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Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
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Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
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Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета

МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
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Авто

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Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
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«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

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Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
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Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ

Pravda.Ru вчера в 17:22
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В России предложили ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки", сообщает RT со ссылкой на текст обращения зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова в адрес главы Минтруда Максима Топилина.
РИА Новости вчера в 23:33
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Внегалактическое нейтрино объяснили столкновениями в джете блазара

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МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе

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Российский футболист, полузащитник, главный тренер молодёжной команды «Зенита». Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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