Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникЗырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»

Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
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Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»

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Зырянов объяснил, почему «Зенит-м» проиграл «Бенфике» со счетом 1:7

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