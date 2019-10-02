Футбол
Петербургский дневникЗырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»
Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
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Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются почти каждый день, но лишь малое количество из них соответствуют действительности и подтверждены фактами или словами близких 48-летней актрисы.
Woman.ru 12:01
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Происшествия
Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Политика
Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый
Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
РБК 05:29
Политика
Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей
Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Экономика сегодня 12:32
Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова родила ребенка в 46 лет
Советская и российская актриса театра и кино 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка.
Известия 11:39
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика
Трамп надеется, что ему не придется публиковать другие стенограммы
Глава США Дональд Трамп выразил надежду, что ему больше не нужно будет публиковать стенограммы телефонных бесед с лидерами других стран.
Газета.Ru 13:16
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Футбол
«Эспаньол» прилетел в Москву на матч с ЦСКА
«Эспаньол» прилетел в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 3 октября.
Спорт-Экспресс 10:42
Футбол
«Спартак» продлил контракт с Данилиным, получившим тяжелую травму
Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом второй команды Максимом Данилиным, который выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы.
РИА Новости 10:06
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо для человека
Medical Note 09:46
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС вчера в 10:00
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Космос
Лендер НАСА записал «марсотрясения» и другие марсианские звуки
Аппарат InSight прибыл на Красную планету в ноябре прошлого года и произвел первую запись звуков в апреле.
AstroNews.ru 13:14
Авто
Специалисты рассказали, стоит ли прогревать двигатель в машине зимой
Эксперты объяснили, почему не стоит прогревать зимой двигатель автомобиля на холостом ходу.
МонаВиста вчера в 10:12
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки на Лубянке
Аргументы недели вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Наука
Разработана недорогая альтернатива блокчейну
По словам исследователей, если система блокчейн считает, что каждый человек является потенциальным мошенником и хочет обмануть систему, то их алгоритм работает по совершенно обратному принципу.
Naked Science 30 сентября в 14:17
Политика
Нормандская четверка соберется в Париже
В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.
Вести.Ru 11:25