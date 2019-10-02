Футбол
Петербургский дневникЗырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»
Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
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Происшествия
Пилоту сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение
Сообщается, что командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявили обвинение по делу о катастрофе в столичном аэропорту "Шереметьево".
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Общество
Снег ожидается в Петербурге в конце недели
В выходные и в начале второй недели октября осадки кристаллизуются и превратятся в мокрый снег, сказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
Культура
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Политика
Полеты дронов над объектами ТЭК могут ограничить
Ограничения на несанкционированные полеты дронов над объектами топливно-энергетического комплекса могут быть введены уже к концу весны 2020 года.
Происшествия
В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка
В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание представителями Киева «формулы Штанймайера» на заседании контактной группы в Минске по Донбассу.
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
Недвижимость
Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
Футбол