Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

с чего всё началось

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы. По его мнению, они могут состояться в сентябре будущего года.

Экономика Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Единоборства Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.

Здоровье Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Наука Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Шоу-бизнес Наргиз объяснила отсутствие её детей в России Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ.

Политика Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе «Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.