Политика
Вести.RuЗюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы. По его мнению, они могут состояться в сентябре будущего года.
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с чего всё началось
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.Коммерсантъ08:08
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