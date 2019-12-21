Политика

Вести.RuВести.RuЗюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы. По его мнению, они могут состояться в сентябре будущего года.
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

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Зюганов не исключил проведение в России досрочных президентских выборов

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РБК11:24

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Московский Комсомолец08:39

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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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