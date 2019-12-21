Политика

РБКРБКЗюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
Коммерсантъ08:08

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В КПРФ объяснили фразу Зюганова о выборах президента

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URA.Ru19:38

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Газета.Ru18:19

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News.ru20:37

Геннадий Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов

РИА Новости12:47

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

РБК11:24

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Коммерсантъ08:08
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

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«Очередной эксперимент»: Юлия Барановская стала платиновой блондинкой

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Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
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Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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