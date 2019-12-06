Политика

РБКРБКЗюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
Коммерсантъ08:08

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Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

РБК11:24

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Коммерсантъ08:08

Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента

Pravda.Ru09:08

Лидер КПРФ допустил проведение в России досрочных выборов президента

News.ru08:42

Зюганов заявил о возможности досрочных выборов президента

Московский Комсомолец08:39

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Lenta.ru11:16

КПРФ не исключила досрочных президентских выборов и призвала всех левых в партию

Накануне.Ru03:49
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

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Музыка

Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи

В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 11:35
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Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 11:37
Происшествия

Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.
News.ru 10:51
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Единоборства

Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российская газета 11:05
Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

Телеканал 360° 08:54
Общество

«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
РБК 11:10
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
Музыка

Рустам Минниханов вручил звания организаторам фестиваля «Татар жыры»

Татар-информ 11:28
Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
РИА Новости 11:15
Политика

Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына

29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
REGNUM 11:21
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Политика

Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста

В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
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Армия и оружие

В США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов Сирии

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Армия и оружие

Украина хочет закупить летальное оружие на американские деньги

На следующий год США выделят Украине 300 млн долларов военной помощи, подтвердил министр обороны Андрей Загороднюк.
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В ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
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Футбол

«РБ Лейпциг» на своем поле одержал волевую победу над «Аугсбургом»

В следующем туре Лейпциг дома сыграет против Униона, а Аугсбург на своем поле встретится с дортмундской Боруссией.
Советский спорт 11:34
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

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Армия и оружие

Макрон сообщил о ликвидации 33 террористов в Мали

Французские военные ликвидировали 33 террориста в Мали, сообщило AFP со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона.
Коммерсантъ 10:58
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Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Коммерсантъ 02:55
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
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«Нафтогаз»: Соглашение по газу не включает в себя активы в Крыму

Арбитраж по активам в Крыму не упоминается в подписанном протоколе по итогам переговоров по транзиту газа.
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Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
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Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси, Миронова проиграла 36 секунд

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
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Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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