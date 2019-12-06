Политика
РБКЗюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить452
с чего всё началось
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.Коммерсантъ08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки
Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Единоборства
Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Политика
Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям
Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Единоборства
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске
Культура
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года
Общество
«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке
Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки
В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Политика
Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Политика
Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций
Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
Происшествия
Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына
29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста
В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Армия и оружие
Украина хочет закупить летальное оружие на американские деньги
На следующий год США выделят Украине 300 млн долларов военной помощи, подтвердил министр обороны Андрей Загороднюк.
Политика
В ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
Футбол
«РБ Лейпциг» на своем поле одержал волевую победу над «Аугсбургом»
В следующем туре Лейпциг дома сыграет против Униона, а Аугсбург на своем поле встретится с дортмундской Боруссией.
Армия и оружие
Макрон сообщил о ликвидации 33 террористов в Мали
Французские военные ликвидировали 33 террориста в Мали, сообщило AFP со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Политика
«Нафтогаз»: Соглашение по газу не включает в себя активы в Крыму
Арбитраж по активам в Крыму не упоминается в подписанном протоколе по итогам переговоров по транзиту газа.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Биатлон
Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси, Миронова проиграла 36 секунд
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.