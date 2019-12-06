Политика

Lenta.ruLenta.ruЗюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Коммерсант».
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
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Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России

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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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