Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

с чего всё началось

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Коммерсант».

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