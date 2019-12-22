Политика
КоммерсантъЗюганов не исключил досрочных выборов президента
Конференция левых сил продолжится в воскресенье. Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.
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с чего всё началось
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.Коммерсантъвчера в 08:08
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