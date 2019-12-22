Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗюганов не исключил досрочных выборов президента

Конференция левых сил продолжится в воскресенье. Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.
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с чего всё началось

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
Коммерсантъвчера в 08:08

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Слова Зюганова о досрочных выборах в России встревожили соцсети

News.ru01:27

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России

РИА Новостивчера в 12:47

В КПРФ объяснили фразу Зюганова о выборах президента

ТАССвчера в 16:47

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Интерфаксвчера в 13:18

В КПРФ разъяснили заявление Зюганова о возможности досрочных выборов президента

URA.Ruвчера в 19:38

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

РБКвчера в 11:24

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Коммерсантъвчера в 08:08
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Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Политика

В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.
News.ru 00:32
Политика

В Хорватии пройдут выборы президента страны

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
ТАСС вчера в 16:01
Технологии

Патенты DJI: что компания может выпустить в 2020?

3DNews 01:12
Политика

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ru вчера в 21:09
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
РБК вчера в 19:46
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику

Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Политика

Названы сроки переноса авиабазы США в Японии

ФАН 01:05
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру вчера в 13:00
Политика

Ким Чен Ын заявил военным о «сложной внутренней и внешней ситуации»

На заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "сложной внутренней и внешней ситуации".
Life.ru вчера в 19:11
Политика

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

Sibnovosti.ru вчера в 22:52
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
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Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Культура

Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Коммерсантъ вчера в 02:55
Технологии

Hyundai представит обновленную автономную концепцию в Лас-Вегасе

REGNUM 19 декабря в 01:19
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Политика

Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

«Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и всё так же привержена знамёнам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики», — сказал Макрон.
RT на русском вчера в 21:36
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В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.
REGNUM вчера в 22:40
Технологии

В праздничном ролике Intel упомянул о скорой презентации дискретной графики

Намеком на анонс будущего графического процессора стало, созданное разработчиком из компании Intel, праздничное видео.
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Политика

В ВМС США запретили пользоваться китайским приложением TikTok

В заявлении ВМС США не указывается точная причина запрета использования TikTok, однако отмечается, что решение принято в рамках борьбы с «существующими и возникающими угрозами».
REGNUM 01:26
Музыка

Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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