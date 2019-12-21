Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗюганов не исключил досрочных выборов президента

Конференция левых сил продолжится в воскресенье. Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.
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с чего всё началось

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
Коммерсантъвчера в 08:08

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Зюганов не исключил возможность проведения досрочных выборов президента в 2020 году

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Слова Зюганова о досрочных выборах в России встревожили соцсети

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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

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Интерфаксвчера в 13:18

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России

РИА Новостивчера в 12:47

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

РБКвчера в 11:24

В КПРФ объяснили фразу Зюганова о выборах президента

ТАССвчера в 16:47
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Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
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Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
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Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе

Цена природного газа на TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - рухнула сразу после сообщений о достижении принципиальных газовых соглашений между Россией и Украиной.
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Происшествия

В Волгоградской области автобус с 56 пассажирами улетел в кювет

По предварительным данным ведомства, автобус не предоставил преимущество «КамАЗу», когда выезжал с второстепенной дороги со стороны хутора Нижний Гнутов.
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Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
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17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru вчера в 03:50
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Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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Лавров рассказал о предложении Киева по разведению сил в Донбассе

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Goroday.ru вчера в 03:48
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
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Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
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Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
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Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
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Политик
Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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