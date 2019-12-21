Политика
КоммерсантъЗюганов не исключил досрочных выборов президента
Конференция левых сил продолжится в воскресенье. Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.
Читать в источнике
Оценить1705
с чего всё началось
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.Коммерсантъвчера в 08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой
Политика
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Космос
Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner
Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Энергетика
Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе
Цена природного газа на TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - рухнула сразу после сообщений о достижении принципиальных газовых соглашений между Россией и Украиной.
Происшествия
В Волгоградской области автобус с 56 пассажирами улетел в кювет
По предварительным данным ведомства, автобус не предоставил преимущество «КамАЗу», когда выезжал с второстепенной дороги со стороны хутора Нижний Гнутов.
Армия и оружие
Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей
Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Футбол
«Я был немного разочарован». Виргил ван Дейк — о «Золотом мяче»
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Политика
Лавров рассказал о предложении Киева по разведению сил в Донбассе
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале отметил, что в ходе разбора вопроса о разведении сил и средств в Донбассе украинская сторона предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей.
Технологии
В праздничном ролике Intel упомянул о скорой презентации дискретной графики
Намеком на анонс будущего графического процессора стало, созданное разработчиком из компании Intel, праздничное видео.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Армия и оружие
Украинских военных обяжут изучать английский язык
Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
Наука
Метаповерхность отразила свет невзаимно
Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
Экономика
Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа
Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
Космос
В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Гаджеты
Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth
Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Интернет
Эксперты назвали 4 простых способа узнать пароль от своей сети Wi-Fi
В случае, если ПК был подключен к интернету ранее, следует использовать командную строку нажатием клавиш Win + R. После этого, юзеру поможет команда netsh wlan show profiles и пункт «Содержимое ключа», что и является искомым паролем.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.