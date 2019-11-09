Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну. Об этом в комментарии ФАН заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Горбачев совершил «преступление без срока давности».
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с чего всё началось

Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах и помалкивать», а не говорить о перестройке

Первый и последний президент СССР сходу заявил, что о «перестройке не жалеет», несмотря на допущенные ошибки. Это вызвало бурную реакцию председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова.
ФАНвчера в 09:38

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Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Известия04:15

Зюганов обвинил Горбачева в «разломе страны» и назвал его «преступником»

РБК01:04

Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах» и молчать

Lenta.ruвчера в 20:53

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Газета.Ru00:05

Зюганов обвинил Горбачева в развале СССР

ФедералПрессвчера в 23:19

Зюганов грубо ответил на слова Горбачёва о развале СССР

News.ru00:35

Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах и помалкивать», а не говорить о перестройке

ФАНвчера в 09:38
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Политика

Украинский эксперт озвучил самый катастрофический сценарий с транзитом газа

Европа и Россия, скорее всего, в результате всех транзитных переговоров согласятся на так называемое «разовое» газовое соглашение на сезон 2019−2020 гг. и будут требовать, чтобы Украина его подписала, считает украинский экономист Алексей Кущ.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

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Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи

В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04
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«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
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Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Авто

Новую Skoda Octavia показали и снаружи, и внутри

Представители чешской марки опубликовали первый официальный эскиз салона Octavia — судя по кадрам, которые размещены изданием Autorevue.cz, серийная версия авто будет почти целиком повторять показанные эскизы ранее.
Тарантас Ньюс 07 ноября в 10:37
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Японский журналист раскритиковал российские пейзажи

Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
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Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко

Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
РИА Новости 04:33
Происшествия

В Анапе три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном жилом доме в Анапе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Сахалине

ТАСС вчера в 20:08
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Футбол

Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру 02:56
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Происшествия

Напавшего на футболистов «Арсенала» мужчину избили в тюрьме

Британец Эшли Смит, напавший на футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:21
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Шоу-бизнес

«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку

На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма вчера в 09:20
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Дагестанец Магомед Анкалаев выиграл бой в UFC нокаутом

Магомед Анкалаев не оставил шансов своему визави из ЮАР Дальче Лунгиамбуле на российском ивенте UFC. из Африки ничего не смог противопоставить дагестанскому файтеру, хотя и продержался почти весь бой, пропустив массу ударов.
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Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
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Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
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Рубин — Динамо 0:1

Спорт-Экспресс вчера в 07:58
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Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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Зюганов Геннадий Андреевич
Политик
Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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