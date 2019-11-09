Политика
Политика СегодняЗюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну. Об этом в комментарии ФАН заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Горбачев совершил «преступление без срока давности».
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с чего всё началось
Немецкий журнал Der Spiegel взял интервью у Михаила Горбачева по случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены. Первый и последний президент СССР сходу заявил, что о «перестройке не жалеет», несмотря на допущенные ошибки.ФАНвчера в 09:38
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Назвать это «перестройкой» может только псих, заявил Зюганов в ответ на слова Горбачева
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