Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну. Об этом в комментарии ФАН заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Горбачев совершил «преступление без срока давности».
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с чего всё началось

Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах и помалкивать», а не говорить о перестройке

Немецкий журнал Der Spiegel взял интервью у Михаила Горбачева по случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены. Первый и последний президент СССР сходу заявил, что о «перестройке не жалеет», несмотря на допущенные ошибки.
ФАНвчера в 09:38

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Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Известия04:15

Зюганов обвинил Горбачева в «разломе страны» и назвал его «преступником»

РБК01:04

Назвать это «перестройкой» может только псих, заявил Зюганов в ответ на слова Горбачева

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Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах» и молчать

Lenta.ruвчера в 20:53

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Политика Сегоднявчера в 11:04

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Газета.Ru00:05

Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах и помалкивать», а не говорить о перестройке

ФАНвчера в 09:38
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Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

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Росстат назвал регионы, где мужчин больше, чем женщин

Регионом страны, в котором количество мужчин больше женского населения, стала Чукотка (50,11% против 49,89%).
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В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
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Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
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В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
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Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Политика

Германия признала неспособность Европы защитить себя без помощи США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европа не может быть сильной и суверенной без помощи Соединенных Штатов Америки.
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Danske Bank предлагал русским забрать деньги золотом

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Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
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В СПбГУ прокомментировали убийство студентки преподавателем

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Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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Дочь Михаэля Шумахера выступила в шлеме и комбинезоне отца

Если Мик Шумахер пошёл по стопам отца и занялся гонками, то дочь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Джина-Мария, как и мама, увлеклась конным спортом.
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Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом»

Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.
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Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
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Телефоны британских парламентариев пытаются защитить от кибератак

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В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
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Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
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Сын Валерии жестко высказался об отце-тиране Шульгине

Сын певицы Валерии Артемий Шульгин жестко ответил Юлии Михальчик, защитившей на этой неделе своего экс-любовника Александра Шульгина.
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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