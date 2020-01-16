Политика
Московский КомсомолецЗюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра. "Неизвестен состав нового кабмина и программа кандидата", - сказал Зюганов.
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Фракция обсудила ситуацию и приняла решение. Учитывая, что наше требование по отставке правительства, изменение Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся голосовать за и против.
— Геннадий Зюганов, политикФАН 03:56
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Политика
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