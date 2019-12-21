Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

с чего всё началось

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России. По его мнению, сейчас не выполняются задачи, озвученные в Послании президента Федеральному собранию, экономика страны буксует, а бедность растет.

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

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