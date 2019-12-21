Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".

с чего всё началось

В пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы прокомментировали проекцию портрета Иосифа Сталина со словами "Я вернусь", которая появилась 20 декабря на нескольких фасадах Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".

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