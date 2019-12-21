Общество
Газета.RuЗюганов оценил появление портрета Сталина на фасадах зданий Москвы
В пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы прокомментировали проекцию портрета Иосифа Сталина со словами "Я вернусь", которая появилась 20 декабря на нескольких фасадах Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".РИА Новостивчера в 07:41
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Геннадий Зюганов одобрил появление портрета Сталина на фасадах зданий в Москве
Говорит Москвавчера в 08:53
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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