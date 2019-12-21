Общество

Газета.RuГазета.RuЗюганов оценил появление портрета Сталина на фасадах зданий Москвы

В пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы прокомментировали проекцию портрета Иосифа Сталина со словами "Я вернусь", которая появилась 20 декабря на нескольких фасадах Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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