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Газета.Ru
Газета.Ru

Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина

12 сентября на сайте союза архитекторов России начался прием заявок на конкурс на лучшую идею по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Позже глава союза Николай Шумаков объявил об отмене состязания.В источнике
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РИА Новости

Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 10:16
Эхо Москвы

Союз архитекторов России отказался от проведения конкурса проектов на новое использование Мавзолея Ленина

Эхо Москвывчера в 10:05
Интерфакс

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Интерфаксвчера в 09:40
РЕН ТВ

Союз архитекторов РФ отменил конкурс по проекту для Мавзолея

РЕН ТВвчера в 09:43
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Агентство Москвавчера в 08:41
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАССвчера в 09:14
РБК

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

РБКвчера в 11:24

Владимир Быстров: «Кикнадзе говорил, что «Локо» будет играть в атакующий и красивый футбол, но…»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (0:0). — «Ростов» показал то, что мы от них ожидали.
Матч ТВвчера в 15:54

Журнал The Lancet получил письмо с критикой статьи о вакцине «Спутник V»

Тезисы с выражением несогласия по поводу опубликованных результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» направлены в редакцию журнала The Lancet в форме коллективного письма от группы ученых, 14 сентября сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22