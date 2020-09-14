Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина
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Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
12 сентября на сайте союза архитекторов России начался прием заявок на конкурс на лучшую идею по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Позже глава союза Николай Шумаков объявил об отмене состязания.В источнике
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Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
Агентство Москвавчера в 08:41