Политика
Pravda.RuЗюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что убийцы женщин и детей заслуживают высшей меры наказания - смертной казни. Такое заявление политик сделал после убийства 9-летней девочке в Саратове, которое всколыхнуло всю Россию.
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Я не жестокий человек, но считаю, что те, кто лишает жизни детей и женщин должны нести соответствующее наказание. С такими проявлениями нужно бороться решительно. Террористы, бандиты и убийцы должны нести полную ответственность и осознавать свои поступки.
с чего всё началось
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею отменить мораторий на смертную казнь в РФ после убийства в Саратове 9-летней девочки, заявил, что те, кто лишают жизни женщин и детей, заслуживают такой меры наказания, как казнь.РИА Новостивчера в 09:44
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Зюганов предложил вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове
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