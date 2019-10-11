Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею отменить мораторий на смертную казнь в РФ после убийства в Саратове 9-летней девочки, заявил, что те, кто лишают жизни женщин и детей, заслуживают такой меры наказания, как казнь.

с чего всё началось

Я не жестокий человек, но считаю, что те, кто лишает жизни детей и женщин должны нести соответствующее наказание. С такими проявлениями нужно бороться решительно. Террористы, бандиты и убийцы должны нести полную ответственность и осознавать свои поступки.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что убийцы женщин и детей заслуживают высшей меры наказания - смертной казни. Такое заявление политик сделал после убийства 9-летней девочке в Саратове, которое всколыхнуло всю Россию.

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