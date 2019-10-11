Политика

Pravda.RuPravda.RuЗюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что убийцы женщин и детей заслуживают высшей меры наказания - смертной казни. Такое заявление политик сделал после убийства 9-летней девочке в Саратове, которое всколыхнуло всю Россию.
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Геннадий Зюганов
Я не жестокий человек, но считаю, что те, кто лишает жизни детей и женщин должны нести соответствующее наказание. С такими проявлениями нужно бороться решительно. Террористы, бандиты и убийцы должны нести полную ответственность и осознавать свои поступки.
— Геннадий Зюганов, политикPravda.Ru вчера в 11:29
с чего всё началось

Зюганов предложил ввести смертную казнь для убийц женщин и детей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею отменить мораторий на смертную казнь в РФ после убийства в Саратове 9-летней девочки, заявил, что те, кто лишают жизни женщин и детей, заслуживают такой меры наказания, как казнь.
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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