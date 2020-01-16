Фракция обсудила ситуацию и приняла решение. Учитывая, что наше требование по отставке правительства, изменение Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся голосовать за и против.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы Правительства России. Сегодня в 14:00 состоится обсуждение кандидатуры на пленарном заседании палаты.

Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования за Мишустина

Политика Правительство России подало в отставку В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.

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