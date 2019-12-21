Политика
Газета.RuЗюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.Коммерсантъ21 декабря в 08:08
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Политолог предсказал проблемы Зюганову после слов о досрочных выборах президента
Московский Комсомолецвчера в 12:51
Геннадий Зюганов: Мои предположения о досрочных выборах не связаны с «кандидатурой Гамова». Возможен кризис
Комсомольская правдавчера в 03:21
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