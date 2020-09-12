Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование мавзолея Ленина
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Ранее 12 сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на новую концепцию использования мавзолея. «Цель конкурса — создать банк идей по ре-использованию мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века», — говорится в описании.В источнике
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