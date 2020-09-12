Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование мавзолея Ленина

Ранее 12 сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на новую концепцию использования мавзолея. «Цель конкурса — создать банк идей по ре-использованию мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века», — говорится в описании.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15
ТАСС

В КПРФ прокомментировали инициативу о переделке мавзолея

ТАСС06:46
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
Говорит Москва

В Союзе архитекторов России назвали варианты использования Мавзолея Ленина

Говорит Москва06:59
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости08:46
РБК

Зюганов заявил о презрении к идее другого использования мавзолея

РБК06:44
Коммерсантъ

Зюганов отказался оценивать проекты Мавзолея без тела Ленина

Коммерсантъ06:59

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
BFM.ru06:26
181

В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Evo-rus.comвчера в 04:23
593

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
2

Решетников: Россию ждет ужесточение бюджетной политики в 2021 году

Бюджетная политика в следующем году станет более жесткой, в этих условиях основным источником роста должно стать развитие экономики, заявил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъвчера в 08:54
6

Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
465

Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер01:33
14

Военные Украины один раз за сутки обстреляли ЛНР

Режим прекращения огня один раз за сутки нарушили украинские военные на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике, сообщает представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна02:10