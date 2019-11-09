Первый и последний президент СССР сходу заявил, что о «перестройке не жалеет», несмотря на допущенные ошибки. Это вызвало бурную реакцию председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова.

с чего всё началось

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля". По мнению депутата, экс-президент СССР должен находиться в тюрьме, а "не рассуждать, жалеет ли он о перестройке".

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