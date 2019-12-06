Политика
РБКЗюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.Коммерсантъ08:08
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