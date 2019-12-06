Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

с чего всё началось

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщает «Коммерсантъ».

Наука Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.

Энергетика Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Транспорт Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.