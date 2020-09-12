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РБК
РБК

Зюганов заявил о презрении к идее другого использования Мавзолея

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал объявленный Союзом архитекторов России конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея на Красной площади в Москве. Об этом он заявил в беседе с РБК.В источнике
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РИА Новости

В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе Ленина из Мавзолея

РИА Новости06:51
ТАСС

В КПРФ прокомментировали инициативу о переделке мавзолея

ТАСС06:46
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
Говорит Москва

В Союзе архитекторов России назвали варианты использования Мавзолея Ленина

Говорит Москва06:59
Коммерсантъ

Зюганов отказался оценивать проекты Мавзолея без тела Ленина

Коммерсантъ06:59
РБК

Зюганов заявил о презрении к идее другого использования Мавзолея

РБК06:44
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15

Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с Чудиновым

32-летний британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянинов Федором Чудиновым 11 сентября в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на команду британского спортсмена, Садик проиграл Чудинову техническим нокаутом в двенадцатом раунде, и после боя ему потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и медики оказали ему помощь на месте.
Allboxing.ru01:22

Овечкин посетил матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сибирью" и пекинским "Куньлунь Ред Стар", сообщает Sport24.
Газета.Ru07:06

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Самое эффективное против коронавируса SARS-CoV-2 средство создано

При помощи последнего специалисты определили структурное строение молекул, которые могут разрушать S-белки коронавируса и белки-”шипы”, которые способствовали внедрению частиц вируса в клетки организма человека.
ИнфоСМИ06:09
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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