Зюганов заявил о презрении к идее другого использования Мавзолея
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал объявленный Союзом архитекторов России конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея на Красной площади в Москве. Об этом он заявил в беседе с РБК.В источнике
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