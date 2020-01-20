Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.

с чего всё началось

Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

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