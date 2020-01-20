Экономика
Газета.Ru«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.Коммерсантъвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Здоровье
СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью
Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Армия и оружие
Минобороны РФ показало роботов «Скарабей» и «Сфера» за работой в Сирии
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Единоборства
Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, озвучил гонорар, за который его сын готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Шоу-бизнес
Чернышева с дочерью Заворотнюк заметили в храме
Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.
Общество
Не менее девяти человек были задержаны на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой
В самой акции памяти участвовали, по разным оценкам, от 700 до 1,5 тысяч человек.
Футбол
«Спартак» установил цену на Айртона для «Сантоса»
«Спартак» даже установил цену на Айртона - €8 млн, за которые готов отпустить бразильца в «Сантос».
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Шоу-бизнес
Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения
Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Происшествия
В Казани досрочно освободили фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Напомним, что трагедия в ТЦ "Адмирал" произошла в марте 2015 года. Пожар унес жизни 19 человек, пострадали более 60.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".