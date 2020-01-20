Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
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с чего всё началось

Госдума изучит комиссии банков

Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.
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Российским банкам запретят зарабатывать на «отмывании» денег

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В Госдуме рассмотрят антиотмывочные тарифы банков

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«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

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Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

Ведомостивчера в 23:30

Банкам хотят запретить повышенные комиссии в рамках борьбы с отмыванием денег

Москва 2403:15
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Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
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Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

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Газета.Ru 02:04
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
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Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
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По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
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Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
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Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

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Ведомости вчера в 23:15
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Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором

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Не менее девяти человек были задержаны на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

В самой акции памяти участвовали, по разным оценкам, от 700 до 1,5 тысяч человек.
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«Спартак» установил цену на Айртона для «Сантоса»

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Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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