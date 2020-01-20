Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
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с чего всё началось

Госдума изучит комиссии банков

Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.
Коммерсантъвчера в 17:15

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«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Газета.Ru02:16

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News.ru03:21

Банкам хотят запретить повышенные комиссии в рамках борьбы с отмыванием денег

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Ведомостивчера в 23:30

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Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
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Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

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Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

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Российский государственный деятель, депутат Государственной думы III-VII созывов от «Единства», затем партии «Единая Россия». В Государственной думе VII созыва - член комитета по бюджету и налогам.
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