Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:50, Ашберн
Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Происшествия

Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия 08:31
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 10:40
Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
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Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Экономика

Forbes включил три российские компании в топ-100 крупнейших в мире

Всего в рейтинге крупнейших публичных компаний представлено 2 тыс. фирм. Из них 23 предприятия — из России.
Rambler News Service 09:55
Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Политика

На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing

Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
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Происшествия

Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП

Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
1
Единоборства

Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском 11 мая в 16:03
1
Общество

Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
17
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
700
Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
49
Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

Lenta.ru 07:16
2
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,1K
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
23
Происшествия

Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
REGNUM 10:36
2
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
90
Общество

Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
12
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
170
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
9
Технологии

Sony продала 110 миллионов PS4 и выпустит PlayStation 5 к Рождеству

За весь 2019 финансовый год было продано 13,6 млн PS4, тогда как в прошлом году этот результат достигал 17,8 млн игровых консолей.
MobiDevices 07:42
4
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
341
Авто

В России подешевел Jaguar I-Pace

На новый Jaguar I-Pace распространяется гарантия в три года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше); гарантия на встроенную батарею составляет восемь лет или 160 000 км и покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже чем на 70%.
Движок 08:12
4
Шоу-бизнес

Рианна стала самой богатой певицей Великобритании

ИА InterMedia 04:01
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru вчера в 20:34
657
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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