Экономика
Lenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия 08:31
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 10:40
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
Forbes включил три российские компании в топ-100 крупнейших в мире
Всего в рейтинге крупнейших публичных компаний представлено 2 тыс. фирм. Из них 23 предприятия — из России.
Rambler News Service 09:55
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Политика
На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing
Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском 11 мая в 16:03
Общество
Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ
Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Происшествия
Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу
Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
REGNUM 10:36
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
Технологии
Sony продала 110 миллионов PS4 и выпустит PlayStation 5 к Рождеству
За весь 2019 финансовый год было продано 13,6 млн PS4, тогда как в прошлом году этот результат достигал 17,8 млн игровых консолей.
MobiDevices 07:42
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Авто
В России подешевел Jaguar I-Pace
На новый Jaguar I-Pace распространяется гарантия в три года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше); гарантия на встроенную батарею составляет восемь лет или 160 000 км и покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже чем на 70%.
Движок 08:12
Шоу-бизнес
Рианна стала самой богатой певицей Великобритании
ИА InterMedia 04:01
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32