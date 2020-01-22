В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.

с чего всё началось

Законопроект содержит отдельную статью, посвященную взысканию долгов по ЖКХ. Данная статья предусматривает, что задолженность россиян за коммунальные услуги смогут взыскивать профессиональные коллекторы. При этом досудебный порядок возврата долга не будет обязательным, отметили источники.

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