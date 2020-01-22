Общество
Газета.Ru«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Законопроект содержит отдельную статью, посвященную взысканию долгов по ЖКХ. Данная статья предусматривает, что задолженность россиян за коммунальные услуги смогут взыскивать профессиональные коллекторы. При этом досудебный порядок возврата долга не будет обязательным, отметили источники.
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В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.Коммерсантъ16:47
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