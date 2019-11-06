Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Машины съезжают из России

Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.
Коммерсантъвчера в 13:35

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Машины съезжают из России

Коммерсантъвчера в 13:35

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

ТАСС01:16

Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

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Экспорт автомобилей из РФ вырос почти на треть

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REGNUM02:01

Экспорт российских автомобилей в 2019 году вырос почти на 30%

Автоновости дня01:34

«Ъ»: экспорт легковых автомобилей вырос почти на 30%

Будущее России. Национальные проекты02:02
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Вашингтон
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Роскачество проверило ванильный зефир

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Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

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В Адыгее нашли тело убитой школьницы

По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.
РИА Новости вчера в 12:03
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Московский Комсомолец вчера в 10:34
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Газета.Ru вчера в 18:46
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
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Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео

Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
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В администрации Саратова назначен новый главный идеолог

Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
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Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
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В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
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Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
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Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

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Экономика

Глава Lufthansa объяснил, почему авиакомпания не возвращается в Екатеринбург

Перевозчик прекратил полеты на Урал в 2014 году Глава Lufthansa Карстен Шпор в интервью "Ъ" заявил, что авиакомпания может возобновить полеты в регионы России, как только возрастет спрос на рынке.
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Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

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Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
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Шесть человек пострадали в Волгограде в ДТП с маршруткой

3 ноября в Иркутской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, в аварии пострадали девять человек.
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Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

АМИТЕЛ 03 ноября в 01:41
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«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства

Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
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