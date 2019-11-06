Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Машины съезжают из России

Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.
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Машины съезжают из России

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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

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