Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.

с чего всё началось

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

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