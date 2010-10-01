Общество

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проекты«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным

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Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.
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«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным

Будущее России. Национальные проекты03:51

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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации с 19 декабря 1999 года, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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