Общество
Будущее России. Национальные проекты«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным
Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.
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Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:44
Общество
В России подтвердили 9 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 414 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 03:39
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Общество
В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба Татарстана на 1 июня, за сутки в регионе выявлено 50 новых случая заражения вирусом COVID-19.
Новый Век 03:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Тульской области еще 113 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб огласил сводку заражений и выздоровлений от коронавируса за минувшие сутки в Тульской области.
Тульские Известия 03:48
Космос
Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры
Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon.
Известия 30 мая в 18:48
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе.
32CARS.ru 03:12
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 30 мая в 20:06
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Общество
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
«До подписания договора с представителем «Тинькофф» карта Tinkoff Black работает по принципу виртуального кошелька, использование которого предполагает ряд ограничений», — отмечает представитель банка.
РБК 00:00
Здоровье
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
Известия вчера в 22:10
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com 30 мая в 10:49
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru 30 мая в 14:28