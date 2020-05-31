Общество
Будущее России. Национальные проекты«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным
Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минздраве рассказали о статусе законопроекта о едином регулировании обычных и электронных сигарет
Rambler News Serviceвчера в 05:54
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Более 9 тыс. случаев коронавируса выявлено за сутки в России
За последние сутки в России выявлены 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 3 784 случая (40,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online вчера в 03:36
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма
Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
Газета.Ru 03:51
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Прообразами городов будущего Нордстрем считает Кремниевую долину и израильский Реховот.
РБК 02:20
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Общество
Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета 30 мая в 21:22
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон
По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России
Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 млн человек.
RT на русском 04:12
Здоровье
В Костромской области за сутки заболели коронавирусом 14 человек
По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано с начала эпидемии 772 случая новой коронавирусной инфекции.
ГТРК Кострома 02:21
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Единоборства
Джон Джонс отказался от титула UFC
Vprognoze.ru 02:57
Происшествия
Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия 05:22
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Происшествия
В Израиле арестовали торговцев россиянками и украинками
В Израиле арестованы восемь членов преступной группировки, который несколько лет занимались вербовкой женщин из России, Украины и некоторых других стран бывшего СССР.
Вести.Ru 04:36
Экономика
Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян за январь-май 2020 года снизилось на $31,48 млрд.
Газета.Ru 02:44
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17