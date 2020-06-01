Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.

«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным

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