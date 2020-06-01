Общество
Будущее России. Национальные проекты«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным
Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.
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Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 29 мая в 06:28
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Технологии
Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки
Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Единоборства
Джон Джонс отказался от титула UFC
Vprognoze.ru 02:57
Политика
Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
Происшествия
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Пропавшую в субботу 12-летнюю девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
РИА Новости 05:20
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии
В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru вчера в 23:42
Общество
Где в Самарской области заразились коронавирусом 1 июня
Как сообщили в оперштабе региона в 13:02 понедельника, 1 июня, за прошедшие сутки в губернии зафиксировали еще 36 пациентов с коронавирусом.
Терра 05:34
Транспорт
Вступили в силу новые правила дорожного движения в Финляндии
В Финляндии вступили в силу новые правила дорожного движения, сообщает Yle.
Петрозаводск говорит 05:01
Космос
Новая блестящая версия Тунгусского феномена вызывает сомнения
В нижней точке траектории плазменный вихрь вызвал мощное излучение, породившее пожары, и ударную волну, которая повалила деревья на огромной площади, сравнимой с маленьким европейским государством (более 2 тыс. км2) wikipedia.org Красивая версия, но есть вопросы.
SM News 30 мая в 09:51
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Экономика
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Здоровье
Российское средство от коронавируса проверят на 330 пациентах
В тестировании российского средства против коронавируса «Авифавир» примут участие 330 пациентов, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов 1 июня в ходе пресс-конференции в Москве.
ИА Красная Весна 04:42