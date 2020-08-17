Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы
Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.В источнике
С чего всё началось
Искусственно раздутый интеллект
Бюджет федерального проекта ИИ был существенно сокращен, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:13
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