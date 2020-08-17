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РИА Новости
РИА Новости

Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Бюджет федерального проекта ИИ был существенно сокращен, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:13
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Аргументы и Факты

Финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы - СМИ

Аргументы и Факты03:39
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Коммерсантъ18:13
АБН

Финансирование проекта «Искусственный интеллект» заметно сократят

АБН03:29
News.ru

СМИ: в РФ сократят финансирование проекта «Искусственный интеллект»

News.ru03:04
ИА Красная Весна

Минкомсвязь планирует сократить финансирование работ по ИИ

ИА Красная Весна02:40
РИА Новости

Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

РИА Новости01:57
ФедералПресс

Проект «Искусственный интеллект» лишится миллиардов рублей

ФедералПресс03:39

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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В России создали самый дешевый электромобиль в мире стоимостью 5 200 евро

Не только у российских, но и у зарубежных автомобильных специалистов вызывает восхищение стоимость будущей новинки - Zetta CM1 в дилерских центрах будет предлагаться примерно за 5200 евро, то есть его можно будет приобрести за 450000 руб. Конструкторская компания Zetta разрабатывала модель три года и вот электрокар готов к производству.
Car.ru02:14
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