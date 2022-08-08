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«Ъ»: генпрокурор РФ заявил, что «Азов» использует запрещенные методы ведения войны

Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.
ТАСС
По словам Кранова, в генпрокуратуре сделали вывод о деятельности "Азова" как националистического формирования, которое основано на нацистской идеологии и поддерживает запрещенные в России экстремистские организации.
Smotrim.ru
В ходе заседания эксперты признали идеологию батальона неонацистской, а журналисты привели свидетельства пыток и убийств мирных жителей боевиками «Азова»*.
ТК Звезда
*Националистический батальон "Азов" - запрещённая на территории России террористическая организация.
Царьград

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