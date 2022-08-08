Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.
По словам Кранова, в генпрокуратуре сделали вывод о деятельности "Азова" как националистического формирования, которое основано на нацистской идеологии и поддерживает запрещенные в России экстремистские организации.
Официальный представитель минобороны Китая У Цянь заявил, что КНР призвала Соединенные Штаты уважать интересы Пекина, а также отказаться от иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, передает РИА "Новости", ссылаясь на сайт оборонного ведомства.