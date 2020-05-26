Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: глава СПЧ предлагает отменить все штрафы сервиса «Социальный мониторинг»

Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает отменить все штрафы сервиса "Социальный мониторинг", поскольку на них поступает слишком много жалоб.
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с чего всё началось

Москвичи массово оспаривают штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга»

Приложение «Социальный мониторинг» дает недопустимое количество сбоев, прокомментировал жалобы глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Коммерсантъвчера в 15:13

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Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

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В Кремле отдали на откуп московским властям решение вопроса об амнистии по штрафам за нарушение режима изоляции

Эхо Москвы07:32

«Ъ»: глава СПЧ предлагает отменить все штрафы сервиса «Социальный мониторинг»

Газета.Ru02:36

Глава СПЧ предложил отменить все штрафы, выписанные приложением «Социальный мониторинг»

Новая газета01:50

Все штрафы «Социального мониторинга» отменить: Глава СПЧ упрекнул власти Москвы в негуманности

Царьградвчера в 22:15

В СПЧ призвали отменить все штрафы от сервиса «Социальный мониторинг»

REGNUM05:39

Москвичи массово оспаривают штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга»

Коммерсантъвчера в 15:13
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Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

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Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
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Наука

Подтвержден еще один способ передачи коронавируса

Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
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Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
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Кино

Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»

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Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
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Авто

Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе

Редчайший экземпляр седана Audi S6 Plus 1996 года выпуска намерены реализовать в рамках проводимого аукциона RM Sothebys.
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Наука

Британцы разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом

Специалисты из Саутгемптонского университета (Великобритания) разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом.
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Экономика

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
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Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
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Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
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Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
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Футбол

Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»

По информации источника, на российский клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити».
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Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом

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Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Общество

Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников

Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

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Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
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Происшествия

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

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Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

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В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

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Офицеры расплачиваются за Сирию

Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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