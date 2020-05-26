с чего всё началось

Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает отменить все штрафы сервиса "Социальный мониторинг", поскольку на них поступает слишком много жалоб.

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 21

Здоровье В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн. 599

Наука Подтвержден еще один способ передачи коронавируса Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции. 9

Наука Британцы разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом Специалисты из Саутгемптонского университета (Великобритания) разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го. 3

Общество Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг» Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.

Футбол Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы» По информации источника, на российский клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити».

Происшествия Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.

Общество Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм. 571

Общество Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.