Общество
Газета.Ru«Ъ»: глава СПЧ предлагает отменить все штрафы сервиса «Социальный мониторинг»
Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает отменить все штрафы сервиса "Социальный мониторинг", поскольку на них поступает слишком много жалоб.
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Приложение «Социальный мониторинг» дает недопустимое количество сбоев, прокомментировал жалобы глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.Коммерсантъвчера в 15:13
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Москвичи массово оспаривают штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга»
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