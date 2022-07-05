В мае 2022 года импорт красной рыбы, преимущественно семги и форели, упал почти в шесть раз, с пяти тысяч тонн до 858 тонн в годовом выражении, подсчитали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Как уточнил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк, внутреннее производство красной рыбы не сможет полностью покрыть потребность российского рынка, поскольку значительная часть вылова идет на экспорт.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в "Сахалине-2".
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.