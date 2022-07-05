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«Ъ»: импорт атлантического лосося в Россию в мае упал почти в шесть раз

В мае 2022 года импорт красной рыбы, преимущественно семги и форели, упал почти в шесть раз, с пяти тысяч тонн до 858 тонн в годовом выражении, подсчитали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Lenta.ru
Как уточнил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк, внутреннее производство красной рыбы не сможет полностью покрыть потребность российского рынка, поскольку значительная часть вылова идет на экспорт.
ТАСС
Если раньше сеть закупала 4 тонны импортной рыбы в месяц, то сейчас — 2 тонны.
Коммерсантъ
Оптовые цены на атлантическую семгу с февраля по июнь выросли с 900–950 руб. до 2 тыс. руб. за кг, а на форель — с 550 руб. до 1,7 тыс. руб. за кг, отмечает Илья Березнюк.
Коммерсантъ

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