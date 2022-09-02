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«Ъ»: итальянский винный дом Antinori прекратил поставки в Россию

Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию, рассказали три источника “Ъ” в крупных алкогольных компаниях.
Коммерсантъ
Другой источник “Ъ” считает, что у поставщика могли осложниться отношения с дистрибутором MBG Wine либо у сторон возникли разногласия по условиям сотрудничества.
Коммерсантъ
Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина сообщила “Ъ”, что контракт с Antinori сохраняется, но поставки действительно приостановлены.
Коммерсантъ
Один из источников заверил, что приостановка поставок не связана с санкциями ЕС, запретившими ввоз в Россию алкоголя дороже €300 за единицу продукции.
Forbes

Подробнее о событии

«Ъ»: итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию
Lenta.ru22:22
Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в РФ
Коммерсантъ18:34
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