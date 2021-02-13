Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

«Ъ»: из-за санкций Китай сокращает поставки смартфонов в Россию

Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут в итоге потерять позиции на рынке в России. В 2020 году они смогли занять почти половину рынка (47%). Поставки Huawei уже упали на 26%.В источнике
ПРАЙМ
ИА Красная Весна
Городской ревизор
Вести.Ru
iXBT.com
Популярная механика
Ридус
Общественная служба новостей
3DNews
Соловей.Инфо
Telesputnik.ru
FBM.ru
Life.ru
Ruposters.ru
Уралинформбюро
ФАН
Рамблер
RuNews24.ru
News.ru
Экономика сегодня
Коммерсантъ
Газета.Ru
Live24
АБН
Lenta.ru
АК&М
С чего всё началось

Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций

Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%.
Коммерсантъвчера в 16:46
Подробнее о событии

Пекин столкнулся с трудностями при отправке товаров в Россию

News.ruвчера в 06:13

Из российских магазинов могут пропасть китайские смартфоны

ПРАЙМвчера в 04:47

Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций

Коммерсантъвчера в 16:46

Санкции США обрушили поставки китайских телефонов в Россию

Lenta.ruвчера в 04:25

Китайским смартфонам предрекли сокращение доли на российском рынке

Вести.Ruвчера в 03:36

Аналитики предупредили о сокращении поставок китайских смартфонов в Россию

Forbesвчера в 03:16

Китай столкнулся с трудностями при отправке продукции в Россию

Экономика сегоднявчера в 04:41
Интересное

Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае новых санкций

Напомним, в начале февраля Лавров встречался в Москве с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррель, который отметил, что отношения между страной и союзом в настоящее время находятся на самом низком уровне.
Новые Известиявчера в 06:38

Для изучения морского дна использовали песни китов

Низкочастотные сигналы способны проходить сквозь толщу земной коры Исследователи Джон Набелек и Вацлав Куна из Института геофизики Чешской академии наук предложили использовать низкочастотное пение синих китов для анализа рельефа морского дна.
Центральная Служба Новостейвчера в 08:51