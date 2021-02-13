Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут в итоге потерять позиции на рынке в России. В 2020 году они смогли занять почти половину рынка (47%). Поставки Huawei уже упали на 26%.

С чего всё началось Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%. Коммерсантъ вчера в 16:46