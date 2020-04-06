Коронавирус

ТАССТАСС«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в компании.
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«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
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СМИ: «Спортмастер» закрывает все магазины из-за коронавируса и сокращает сотрудников

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Znak.com15:19

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URA.Ru15:10

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАСС16:44
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

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Алтайский край ужесточает условия самоизоляции

Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
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Правительство ввело ограничения на продажу масок

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
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В Приморье от коронавируса умер второй пациент

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Ученые назвали породу собак, популярную в Древнем Риме

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Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.
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В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
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Warner Bros. выпустит новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

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Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти

Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
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Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G

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